Богданов рассказал о работе курдов в конгрессе нацдиалога Сирии

КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Список участников Конгресса национального диалога Сирии еще не окончательный, Россия в контакте со всеми сторонами, в том числе с курдами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Некоторые, которые не были упомянуты в этом списке, они выразили желание принимать участие. И думаю, мы, конечно, этот список будем дополнять, это ещё не окончательно", — сказал он журналистам в Казани.

"Мы надеемся, что все примут участие, кому важна судьба страны, единство, территориальная целостность, суверенитет — все сирийские общественно-политические, этноконфессиональные силы. Мы надеемся, что все примут участие в таком конгрессе", — подчеркнул российский дипломат.

Отвечая на вопрос об участии курдских партий, он заявил, что Москва "сейчас в контакте со всеми сторонами". "Будем дальше работать. Пока ещё такая целостная концепция не выкристаллизовалась", — отметил Богданов.

Конгресс нацдиалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса. МИД опубликовал список из 33 приглашенных организаций.