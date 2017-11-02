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Война в Сирии
Война в Сирии

На севере Алеппо около 200 боевиков сдались сирийским властям

09:0702.11.2017
(обновлено: 09:08 02.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на город Алеппо. Сирия. Архивное фотоВид на город Алеппо. Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

ЛАТАКИЯ (Сирия), 2 ноя – РИА Новости. Около 200 боевиков сдались властям Сирии на севере провинции Алеппо.

Сдавшихся участников бандформирований вывели с неподконтрольной правительству территории через контрольной-пропускной пункт. На нем сотрудники сирийских спецслужб проводили личный досмотр сдавшихся боевиков. Российская военная полиция обеспечивала безопасность периметра.

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото
© AP Photo
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"Центром примирения враждующих сторон совместно с властями Сирии была достигнута договоренность о выводе участников незаконных вооруженных формирований из северной части Алеппо, безопасного сопровождения и дальнейшего их амнистирования", — сообщил журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Сослан Цебоев.

Он пояснил, что договаривались о выводе боевиков со старейшинами и лидерами вооруженных формирований, контролирующих данную территорию. Линию разграничения перешли 198 сдавшихся участников группировок. Все они были без оружия, многие — ранены, некоторые передвигались на костылях.

По словам представителя администрации провинции Алеппо Абдуллы Хуссейна, многих сдавшихся боевиков ждет амнистия. "Закон об амнистии был принят по инициативе нашего президента Башара Асада. Это очень правильное решение, ведь чаще всего люди просто оказываются не в том месте не в то время, при этом у них не было намерения воевать против своей страны. Таким образом только в нашей провинции уже к нормальной жизни вернулись более чем 1,5 тысячи человек", — сказал он.

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
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Один из перешедших линию разграничения Хасан Аляви сообщил журналистом, что раньше служил в сирийской армии. По его словам, во время боев под Дейр-эз-Зором он подорвался на мине, лишившись руки И глаза. "Операцию мне делали в госпитале в Дамаске, а затем я уехал домой в Дейр-Хафер, это недалеко от Алеппо. И мой родной город заняли боевики. Они не позволяли мне уехать, да и работать на них в таком состоянии я не мог. Но самое страшное, что теперь официально я считаюсь дезертиром", — сказал Аляви.

Также среди сдавшихся — Али Ахмад, который рассказал журналистам, что раньше служил в полиции. "Когда пришли боевики, я остался с ними. Понимаю, что совершил ошибку. Раскаиваюсь, хочу опять вернуться на службу", — говорит он.

Есть среди этих людей и гражданские — строители, инженеры, автомеханики и крестьяне. Большинство из них отрицают причастность к терактам и убийствам. "Я выращивал зелень и овец. Их покупали боевики, потом просто отбирали. Я с ними не сотрудничал, но боялся убежать. У меня большая семья, надеюсь, меня простят", — рассказывает Салех аль Ахмеди.

Перешедшие КПП теперь уже бывшие участники бандформирований на автобусах отправились в Алеппо. Всех их ждут разговоры с сотрудниками сирийских правоохранительных органов, которым предстоит проверить правдивость объяснений этих людей.

Те, кого не заподозрят в преступлениях, смогут воспользоваться правом на амнистию, а в дальнейшем — перевезти через линию разграничения свои семьи. Тех же, чья причастность к злодеяниям боевиков будет установлена, ждет суд по сирийским законам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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