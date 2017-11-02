Минобороны уличило коалицию США в незнании географии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Минобороны России назвали "географическим абсурдом" заявление коалиции США о бегущих из освобожденного властями Дейр-эз-Зора.
"Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ* Дейр-эз-Зора "тысячах арабов" в сторону Меядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят "не на юг, населенный арабами, а на север", — сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Как отметил генерал, на "север", в сторону освобожденной Ракки, желающих бежать сирийцев нет. "Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки", — заметил он.
"Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии, при абсолютном невладении реальной обстановкой "на земле", присуще большинству представителей возглавляемой США международной коалиции", — отметил Конашенков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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