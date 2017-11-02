С территории Ливана: ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности Ливана.

"По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа", — рассказал собеседник агентства.

Системы ПВО Сирии, в свою очередь, ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник, близкий к спецслужбе ВВС Арабской республики.

"Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс", — сказал собеседник агентства. "По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа", — добавил он.

Израильские военные отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и о своей причастности к нему.

"На данный момент мы отказываемся от комментариев", — сказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Наращивать мощь ответных ударов

Ранее израильская армия пообещала наращивать мощь ответных ударов по сирийским правительственным войскам в случае продолжения обстрелов, даже носящих случайный характер.

В субботу, 21 октября, израильтяне атаковали три сирийских орудия после того, как по контролируемой еврейским государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов. В ЦАХАЛ признали, что снаряды случайно попали на территорию Израиля в ходе боев сирийских правительственных войск с оппозицией, но все равно называли недопустимым посягательством на суверенитет еврейского государства.

"Вне зависимости о того, носят ли обстрелы случайный характер, любые будущие инциденты такого рода вынудят Армию обороны Израиля интенсифицировать ответные меры", — предупредила армейская пресс-служба.

Обвинения в адрес Израиля

Глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая в сентябре с трибуны ООН, обвинил Израиль в поддержке террористов. "Израиль публично вмешался в сирийский кризис. Израиль предоставил все формы поддержки такфирским террористическим группировкам. Израиль также наносил удары по сирийской армии, служа интересам террористов", — добавил он.

По его словам, "поддержка Израилем террористов не стала сюрпризом, они разделяют одинаковые интересы и цели".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>