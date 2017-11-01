Источник: сирийские ПВО открыли ответный огонь на удар ВВС Израиля

Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото

Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото

БЕЙРУТ, 1 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Системы ПВО Сирии ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник, близкий к спецслужбе сирийских ВВС.

Источник в службе безопасности Ливана ранее сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии.

"Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс", — сказал собеседник агентства.

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