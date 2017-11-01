Де Мистура выступит в СБ ООН перед новым раундом межсирийских переговоров

ООН, 1 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступит в Совете Безопасности ООН накануне восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Об этом сообщил постпред Италии при ООН Себастьяно Карди. Италия является председателем Совета Безопасности ООН в ноябре.

Карди сообщил журналистам в среду, что рассмотрение вопроса политического урегулирования в Сирии с участием спецпосланника де Мистуры состоится 27 ноября. Де Мистура намерен созвать восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве 28 ноября.

К этому времени, как ожидается, состоится конгресс нацдиалога Сирии. Встреча, с инициативой проведения которой выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

По словам Карди, этот вопрос упоминался в ходе консультаций Совбеза ООН. Однако он подчеркнул, что возглавлять усилия по диалогу сторон должна ООН.

"Я думаю, что все соглашаются, что любая инициатива, которая может помочь выработать соглашение и вернуть в Сирию мир, будет в помощь. Мы будем следить за этой инициативой. Важно понять, как она связана темой в центре нашего внимания — проводимыми ООН женевскими переговорами. Должна быть только одна скоординированная структура. С нашей точки зрения, это ООН и Стаффан де Мистура", — заявил Карди.

Заседание по гуманитарной ситуации в Сирии пройдет 29 ноября. Также 7 ноября состоится встреча по химическому разоружению, на которой будет официально рассмотрен последний доклад совместного механизма расследования случаев применения химического оружия в сирийских Умм-Хоше и Хан-Шейхуне.

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