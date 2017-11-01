Минобороны опубликовало видео удара Ту-22М3 по террористам в Сирии

Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в районе Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор

Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в районе Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в социальной сети "ВКонтакте" 54-секундное видео авиаудара бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов в Сирии.

Ранее ведомство сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением.

Подчеркивалось, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей. Также отмечалось, что истребители Су-30СМ во время авиаудара прикрывали самолеты Ту-22М3 с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.