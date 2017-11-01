Сирийские саперы разминировали деревню и поля верблюжьей фермы в Алеппо

ЛАТАКИЯ (Сирия), 1 ноя – РИА Новости. Сирийские саперы разминировали деревню Умм-Адаса и поля у прилегающей к ней верблюжьей фермы в провинции Алеппо.

Саперы прошли подготовку у российских военных в специальном учебном центре. Во время работы саперов российская военная полиция выставляет оцепление вокруг района, где идет разминирование. Найденные взрывоопасные предметы специалисты переносят в установленное место, после чего уничтожают.

На окруженной заминированными полями ферме находятся 450 одногорбых верблюдов. Как сообщил журналистам фермер Юнис Хаджихуссейн, когда пришли террористы, животных перегнали в безопасное место. Боевики удерживали эту территорию более трех лет.

"А когда мы вернулись, даже не подозревали, что здесь может быть настолько опасно. Двое наших пастухов — отец и сын — погибли. Однажды они пошли в поле и подорвались на мине", — рассказал он.

По словам командира отделения саперов Язама Муххамада, боевики, обороняя холм поблизости, разбрасывали мины "словно посевы". Он отметил, что ни одна из них не была толком замаскирована.

"Это мины итальянские… В качестве взрывчатого вещества используется C-4, оно намного мощнее тротила. Если мина сработает, то оторвет человеку ногу по колено", — рассказал он журналистам. По его словам, когда поле очистили, здесь насчитали около 30 мин.

Деревню Умм-Адаса террористы обстреливали в том числе самодельными снарядами, которые изготавливали из газовых баллонов. Чтобы спрятаться от обстрелов, жители покидали свои дома. Они вернулись в деревню четыре месяца назад. Многие самодельные снаряды до сих пор не разорвались и находятся в стенах домов.

"Когда мы вернулись сюда, мы сразу поняли, что к чему. Постарались закрыть эти места, чтобы наши бараны не подорвались, попросили детей быть осторожными. Передали информацию в местную администрацию, чтобы они сообщили военным, и те помогли нам", — сказала журналистам местная жительница Джумма ибн Мусса Джаммаль.

Сотрудник коммунального хозяйства Исмаил Хелло пояснил, что во время одной из гуманитарных акций в этом районе жителей предупредили, что нужно держаться подальше от взрывоопасных предметов.

"Вскоре приехали российские и сирийские военные. Они провели рекогносцировку и пообещали решить эту проблему", — сказал он.

Здесь сирийские военные проверили территорию с миноискателями и извлекли боеприпасы. Многие из них уже не представляли опасности. Найденные противопехотные мины были уничтожены при помощи накладных зарядов.

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