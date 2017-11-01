Сирийские саперы разминировали деревню и поля верблюжьей фермы в Алеппо

ЛАТАКИЯ (Сирия), 1 ноя – РИА Новости. Сирийские саперы разминировали деревню Умм-Адаса и поля у прилегающей к ней верблюжьей фермы в провинции Алеппо.
На окруженной заминированными полями ферме находятся 450 одногорбых верблюдов. Как сообщил журналистам фермер Юнис Хаджихуссейн, когда пришли террористы, животных перегнали в безопасное место. Боевики удерживали эту территорию более трех лет.
"А когда мы вернулись, даже не подозревали, что здесь может быть настолько опасно. Двое наших пастухов — отец и сын — погибли. Однажды они пошли в поле и подорвались на мине", — рассказал он.
"Это мины итальянские… В качестве взрывчатого вещества используется C-4, оно намного мощнее тротила. Если мина сработает, то оторвет человеку ногу по колено", — рассказал он журналистам. По его словам, когда поле очистили, здесь насчитали около 30 мин.
Деревню Умм-Адаса террористы обстреливали в том числе самодельными снарядами, которые изготавливали из газовых баллонов. Чтобы спрятаться от обстрелов, жители покидали свои дома. Они вернулись в деревню четыре месяца назад. Многие самодельные снаряды до сих пор не разорвались и находятся в стенах домов.
"Когда мы вернулись сюда, мы сразу поняли, что к чему. Постарались закрыть эти места, чтобы наши бараны не подорвались, попросили детей быть осторожными. Передали информацию в местную администрацию, чтобы они сообщили военным, и те помогли нам", — сказала журналистам местная жительница Джумма ибн Мусса Джаммаль.
"Вскоре приехали российские и сирийские военные. Они провели рекогносцировку и пообещали решить эту проблему", — сказал он.
Здесь сирийские военные проверили территорию с миноискателями и извлекли боеприпасы. Многие из них уже не представляли опасности. Найденные противопехотные мины были уничтожены при помощи накладных зарядов.
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