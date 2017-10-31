Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по объектам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская подводная лодка "Великий Новгород" нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Кадры запуска ракет опубликовало министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что "Великий Новгород" находился в восточной части Средиземного моря. Субмарина выпустила три ракеты из подводного положения.

"Калибры" поразили пункты управления, укрепрайон, который занимали множество террористов с бронетехникой, а также большой склад вооружения и боеприпасов неподалеку от населенного пункта Абу-Кемаль. Данные объективного контроля подтвердили, что все намеченные объекты были уничтожены.

В российском военном ведомстве также отметили, что за два месяца, которые субмарина "Великий Новгород" провела в составе постоянно-действующей группировки ВМФ в Средиземном море, она совершила четыре залповых пуска "Калибров". При этом позиции боевиков находились на расстоянии от 350 до 700 километров от субмарины.

Стандартная практика

Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что атаки целей боевиков в Сирии "Калибрами" уже превратились в "стандартную практику".

"Удары кораблей и подводных лодок из восточного Средиземноморья носит достаточно регулярный характер и служат как в качестве поддержки операции сирийской армии, так и для решения точечных задач по устранению высокопоставленных боевиков или для нанесения ущерба материальной или логистической инфраструктуре боевиков", — заявил Рожин.

По его словам, подобные удары могут иметь место и после окончательного разгрома террористов ИГ*.

При этом эксперт подчеркнул, что крылатые ракеты имеют высокую эффективность, успешно дополняют другие меры огневого поражения, которые используются российскими военными в Сирии.

Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Ими также вооружаются как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия системы составляет 2,5 тысячи километров. Впервые "Калибры" применили против террористов в Сирии в октябре 2015 года.

Борьба подходит к концу

Глава российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане Александр Лаврентьев выразил надежду, что в ближайшие недели в Сирии не останется населенных пунктов, которые служили бы оплотами для боевиков.

"Борьба с ИГИЛ* находится в завершающей стадии, подходит к концу. Мы все очень надеемся, что уже в ближайшие один-два месяца, по крайней мере, на территории Сирии не останется больше вооруженных формирований, каких-то населенных пунктов, выступающих в роли оплота террористических группировок", — заявил он на пресс-конференции.

Лаврентьев добавил, что пришло время задуматься о политическом урегулировании.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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