Лидер оппозиционного блока "Завтра Сирии" призвал к переговорам с Дамаском

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Завтра Сирии" Ахмад Джарба заявил, что оппозиция должна сесть за стол переговоров с сирийским правительством для достижения политического решения в САР.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

"Мы подошли к тупиковому этапу в сирийском кризисе, и это означает, что пора провести конгресс для диалога", — сказал Джарба в интервью RT.

По его словам, сейчас есть возможность преодолеть сирийский кризис, и ею необходимо воспользоваться.

Джарба добавил, что конгресс сирийского национального диалога будет поддержкой женевским переговорам, отметив, что "все представители сирийского народа в нем будут участвовать". Он подтвердил, что поддерживает идею сирийского диалога.