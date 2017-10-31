МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Выборы в Сирии могут пройти до истечения полномочий действующего президента и парламента, если сирийцы смогут договориться по поводу конституции, заявил на пресс-конференции спецпосланник президента РФ по Сирии, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

По его словам, российская сторона исходит из того, что решение о сроках проведения выборов должны принимать сами сирийцы.

"Если сирийцы смогут договориться о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься рассмотрением конституции, если они смогут принять конституцию в течение трех-шести месяцев — не знаю, сколько нужно для того, чтобы поработать экспертам — а потом создать условия для принятия этой конституции на соответствующем уровне и в соответствии с ныне действующим законодательством САР под наблюдением ООН, то, естественно, будет стоять уже вопрос о проведении парламентских и президентских выборов", — сказал Лаврентьев.

Он напомнил, что в соответствии с решением международной группы поддержки Сирии на принятие конституции отводилось шесть месяцев и 12 месяцев на подготовку и проведение выборов. "Если мы будем следовать этой логике, то внеочередные выборы будут до очередных, то есть до истечения срока полномочий как парламента, так и ныне действующего президента", — подчеркнул он.