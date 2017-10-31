Борьба с ИГ* в Сирии подходит к концу, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев выразил надежду, что в ближайшие 1-2 месяца в Сирии не останется населенных пунктов, которые служили бы оплотами для вооруженных формирований.

"Борьба с ИГИЛ* ( "Исламское государство" *, группировка запрещена в РФ) находится в завершающей стадии, подходит к концу. Мы все очень надеемся, что уже в ближайшие один-два месяца, по крайней мере, на территории Сирии не останется больше вооруженных формирований, каких-то населенных пунктов, выступающих в роли оплота террористических группировок", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции.

В этой связи, указал Лаврентьев, "настает время для того, чтобы подумать нам и о политическом урегулировании".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.