Лаврентьев рассказал, почему конгресс нацдиалога пройдет не в Сирии

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Решение провести Конгресс национального диалога Сирии за пределами САР было принято, в том числе, по соображениям безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

"Мы долго думали в отношении места проведения этой встречи. Приводились различные варианты, изучались. Прежде всего, конечно, нам хотелось бы провести такой важный форум межсирийский на территории самой Сирии, но с учетом складывающейся обстановки, которая все-таки не позволяет обеспечить уровень безопасности, было принято решение о том, чтобы данное мероприятие провести на территории Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции в Астане.

"Вот буквально совсем недавно мне стало известно, что наиболее приемлемым вариантом проведения этого форума будет город Сочи. Как вы знаете, там есть соответствующая инфраструктура, соответствующие возможности, не говоря уже о вопросах безопасности для всех участников этого конгресса", — добавил Лаврентьев.