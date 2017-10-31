Лаврентьев рассказал, почему конгресс нацдиалога пройдет не в Сирии

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Решение провести Конгресс национального диалога Сирии за пределами САР было принято, в том числе, по соображениям безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы долго думали в отношении места проведения этой встречи. Приводились различные варианты, изучались. Прежде всего, конечно, нам хотелось бы провести такой важный форум межсирийский на территории самой Сирии, но с учетом складывающейся обстановки, которая все-таки не позволяет обеспечить уровень безопасности, было принято решение о том, чтобы данное мероприятие провести на территории Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции в Астане.
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