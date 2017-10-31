Сирия рассматривает присутствие Турции в Идлибе как агрессию и оккупацию

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Сирия рассматривает военное присутствие Турции в Идлибе как агрессию и оккупацию, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Самое главное, что мы видим вооруженное военное присутствие Турции в Идлибе. И это агрессия, это оккупация", — сказал Джаафари.

По его словам, сирийская сторона рассматривает присутствие подразделений США также как оккупацию.

"Наше министерство иностранных дел выпустило официальную ноту, которую мы направили в Нью-Йорк. Мы считаем, что американское присутствие на земле и враждебные действия так называемой международной коалиции, возглавляемой США, также является актом агрессии против нашего суверенитета", — подчеркнул он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>