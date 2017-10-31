Оппозиция САР попросила Назарбаева вмешаться в обсуждение о заключенных

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии передала просьбу президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вмешаться в обсуждение вопроса об освобождении заключенных и других гуманитарных проблемах, заявил РИА Новости член делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане Фатех Хассун.

"Министр иностранных дел Казахстана, когда мы встречались с ним утром, пообещал, что они будут работать над гуманитарными вопросами и помогут в обеспечении мира для сирийского народа", — заявил Хассун.

По его словам, позже с делегацией встретился замглавы МИД Казахстана. "Он сообщил, что наши просьбы переданы президенту Казахстана, он пообещал, что приложит усилия", — заявил оппозиционер.

По его словам, делегации передали пожелание Назарбаева встретиться с оппозиционерами. Хассун подтвердил, что итоговой договоренности по документу о заключенных нет.

В Астане в минувший понедельник начался седьмой раунд переговоров по Сирии. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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