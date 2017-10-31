Минобороны опубликовало видео удара "Калибрами" по террористам в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минобороны России в Twitter опубликовало 21-секундное видео нанесения подлодкой "Великий Новгород" залпового удара крылатыми ракетами "Калибр" по объектам боевиков запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось, что 31 октября из восточной части акватории Средиземного моря подлодка "Великий Новгород" из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор.

Отмечалось, что в результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники а также крупный склад вооружения и боеприпасов ИГ* в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Подчеркивалось, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Кроме того, как сообщили в Минобороны России, за два месяца с момента вхождения в состав группировки ВМФ в Средиземном море подводная лодка "Великий Новгород" провела четыре залповых пуска высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 километров.