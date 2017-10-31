Минобороны опубликовало видео удара "Калибрами" по террористам в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минобороны России в Twitter опубликовало 21-секундное видео нанесения подлодкой "Великий Новгород" залпового удара крылатыми ракетами "Калибр" по объектам боевиков запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Отмечалось, что в результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники а также крупный склад вооружения и боеприпасов ИГ* в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Подчеркивалось, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.
Подлодка #ЧФ #ВеликийНовгород нанесла залповый удар крылатыми ракетами #Калибр по объектам ИГИЛ в р-не Дейр-эз-Зора https://t.co/PwhjcUm54r pic.twitter.com/3pVBES2Hng— Минобороны России (@mod_russia) 31 октября 2017 г.
Кроме того, как сообщили в Минобороны России, за два месяца с момента вхождения в состав группировки ВМФ в Средиземном море подводная лодка "Великий Новгород" провела четыре залповых пуска высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 километров.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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