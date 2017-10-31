Запуск ракет Калибр с российских подлодок по объектам террористов в Сирии

Запуск ракет Калибр с российских подлодок по объектам террористов в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Подлодка "Великий Новгород" нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны России.

Подводная лодка находится в восточной части Средиземного моря. Она выполнила удар из подводного положения, всего выпущено три ракеты.

В результате уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

Как уточняет ведомство, данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

Всего за два месяца с тех пор, подлодка вошла в состав постоянно действующей в Средиземном море группировки, она провела четыре залповых пуска "Калибров" по объектам террористов на расстоянии от 350 до 700 километров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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