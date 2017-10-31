Оппозиция считает конгресс нацдиалога Сирии нарушением женевских соглашений

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане считает предложение провести Конгресс национального диалога Сирии нарушением договоренностей женевских конференций по сирийскому урегулированию, заявил журналистам представитель делегации Яхъя аль-Ариди.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент РФ Владимир Путин, возможно, пройдет в Сочи в середине ноября, сообщил источник в понедельник РИА Новости. Точную дату и место его проведения обсудят страны-гаранты перемирия в Сирии на нынешнем раунде межсирийских переговоров в Астане. По данным источника РИА Новости, участники конгресса планируют обсудить будущую конституцию страны.

"Могу сказать, что выдвинутая идея о проведении конгресса народов Сирии так, словно ситуация успокоилась и будто ничего не случилось в Сирии, — это, по сути, нарушение международного права, женевских договоренностей, политических мер, предпринимаемых сейчас для политического решения и политического перехода", — заявил аль-Ариди.

"Площадка "Астана" некогда показала, что сбивает с пути решения проблем в сторону аннулирования "Женевы". Мы полагаем, что предложение провести конгресс народов Сирии идет в этом направлении, несмотря на изменение его названия", — заявил оппозиционер.

В Астане в минувший понедельник начался седьмой раунд переговоров по Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Конгресс национального диалога Сирии нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти. Другие представители оппозиции заявляют, что на конгресс приглашены 1500 представителей различных сирийских общин.

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