Оппозиция считает конгресс нацдиалога Сирии нарушением женевских соглашений

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане считает предложение провести Конгресс национального диалога Сирии нарушением договоренностей женевских конференций по сирийскому урегулированию, заявил журналистам представитель делегации Яхъя аль-Ариди.
"Могу сказать, что выдвинутая идея о проведении конгресса народов Сирии так, словно ситуация успокоилась и будто ничего не случилось в Сирии, — это, по сути, нарушение международного права, женевских договоренностей, политических мер, предпринимаемых сейчас для политического решения и политического перехода", — заявил аль-Ариди.
В Астане в минувший понедельник начался седьмой раунд переговоров по Сирии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Конгресс национального диалога Сирии нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.
Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти. Другие представители оппозиции заявляют, что на конгресс приглашены 1500 представителей различных сирийских общин.
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