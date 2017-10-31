Сирийская армия обнаружила под Дейр-эз-Зором тонны зерна, украденного ИГ*

БЕЙРУТ, 31 окт — РИА Новости. Бойцы сирийской армии обнаружили в окрестностях Дейр-эз-Зора схроны и склады с тоннами зерна, украденного боевиками террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, одна тысяча тонн зерна была обнаружена в городе Меядин, в 40 километрах к востоку от города Дейр-эз-Зор. Зерно было передано на склады провинции Хомс из-за отсутствия возможности хранения в Дейр-эз-Зоре.

В районе Мухасан к западу от Меядина военные обнаружили несколько схронов, оборудованных и замаскированных под землей, откуда в общей сложности было изъято 600 тонн пшеницы. Тем временем в районе Хатла на северо-востоке Дейр-эз-Зора террористы оборудовали склад, где хранилось 208 тонн пшеницы и 24 тонны другого зерна, которые военные доставили в Евфратский комплекс складов.

На востоке провинции Хомс за минувшую неделю было обнаружено в общей сложности 5,5 тысячи тонн украденной пшеницы, размещенных на различных складах ИГ*.

По данным агентства, во время войны боевики ИГ* целенаправленно захватывали склады с зерном и вывезли за пределы Сирии тысячи тонн украденной зерновой культуры.

*Запрещенная в России террористическая организация

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