Боевики обстреляли район в центре Дамаска, есть пострадавшие

БЕЙРУТ, 31 окт – РИА Новости. Террористы обстреляли несколькими ракетами улицу Аль-Амин в Дамаске, в результате чего ранения получили пять мирных граждан, сообщает сирийский государственный телеканал. © AFP 2017 / Bulent Kilic Россия зафиксировала за сутки три нарушения в Сирии, Турция - два

По данным телеканала во вторник также подверглась минометному обстрелу площадь Аббасиин в центре сирийской столицы, в результате чего был нанесен материальный ущерб.

На прошлой неделе террористы обстреляли из минометов жилой квартал Джарамана на окраине Дамаска и подвергли ракетному обстрелу квартал Дахият Хараста Аль-Асад. За последний месяц участились и случаи минометного обстрела исторического центра сирийской столицы. Так, в Баб-Тума 13 сентября погибли два мирных жителя, еще восемь получили осколочные ранения.