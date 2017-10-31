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Война в Сирии
Война в Сирии

Ереван готов помочь в восстановлении экономики Сирии

14:5231.10.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на Дамаск. Архивное фотоВид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян в ходе встречи в Дамаске с сирийским премьером Имадом Хамисом заявил, что Ереван готов помочь в восстановлении разрушенной экономики Сирии, сообщили во вторник в пресс-службе Минэкономразвития Армении.

Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Возглавляемая Караяном армянская делегация отправилась с трехдневным визитом в САР 29 октября. В ее состав вошли посол по особым поручениям Левон Саргсян, почетный консул Армении в Дейр-эз-Зоре Сурен Варданян, председатель армянской торгово-промышленной палаты Мартин Саркисян и ее члены, председатель Госкомитета по туризму Зармине Зейтунцян, исполнительный директор Фонда развития туризма Араик Хзмалян.

"Опыт и потенциал Армении могут быть полезны сирийской стороне при восстановлении ряда разрушенных отраслей экономики, и Ереван готов предоставить подобное содействие дружественной Сирии", — приводит слова Караяна пресс-служба министерства.

По его словам, Армения может стать мостом для представления сирийской продукции на мировых рынках. "В случае необходимости Армения может предоставить сирийской стороне высококлассных специалистов в сферах проектирования, строительства, в том числе дорожного, сельского хозяйства, высоких технологий", — отметил министр.

митрий Рогозин на 10-м заседании российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Сочи. 10 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин заявил, что Запад начал интересоваться экономикой Сирии

В пресс-службе сообщили, что Хамис приветствовал готовность Армении участвовать в программах восстановления Сирии, добавив, что Дамаск хочет видеть армянские товары на своем рынке. Он заверил, что армянские производители будут пользоваться в САР широкими льготами, добавили в министерстве.

По словам Хамиса, которые приводит пресс-служба ведомства, визит армянской делегации после длительного перерыва, вызванного конфликтом – большое событие в контексте перспектив развития двусторонних торгово-экономических отношений. Он подчеркнул, что его страна признательна за взвешенную позицию Армении в вопросе сирийского кризиса. В ходе встречи также обсуждалась возможность возобновления работы армянско-сирийской межправкомиссии.

Армянская община в Сирии считалась одной из мощнейших диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном они жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышли. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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