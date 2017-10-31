России и НАТО рано говорить о сотрудничестве в Сирии, заявили в альянсе

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО и России на сегодняшний день нужно говорить о снижении уровня конфликтности, а не о сотрудничестве в Сирии, заявил РИА Новости глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

"На данном этапе нам нужно скорее говорить о деконфликтации, чем о прямом сотрудничестве. Потому что нам сначала нужно сблизить наши взгляды на то, как достичь целей, а потом уже мы можем начать говорить о сотрудничестве", — сказал Павел, отвечая на вопрос, могут ли Россия и коалиция, в которую входит НАТО, сотрудничать в борьбе с террористами в Сирии.

Он отметил, что "есть и положительные моменты".

"Существует двусторонняя договоренность между Россией и США, которые руководят коалицией. И в этом отношении есть некоторая деконфликтация и координация, поскольку НАТО сейчас входит в коалицию и участвует в договоренностях", — заявил генерал.