Конфликт в Сирии дал практику в обслуживании техники, сообщил Юрий Борисов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уровень исправности вооружения и военной техники (ВВТ), применяемых российскими военными в ходе операции против международных террористов на территории Сирии, выше, чем в среднем по Вооруженным силам России, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Сирийский конфликт дал нам очень хорошую практику в организации обслуживания техники, сопровождении ее жизненного цикла. Уровень исправности ВВТ в Сирии даже выше, чем в среднем по Вооруженным силам, что говорит об ответственности ОПК за свою продукцию", — сказал Борисов в интервью еженедельнику "Военно-промышленный курьер", опубликованном во вторник.

По его словам, сирийский конфликт стал серьезным полигоном для апробации характеристик вооружения, особенно нового. "Боевая обстановка, сопряженная со сложными климатическими условиями, проверяет технику на прочность так, как никакие государственные испытания на обычных армейских полигонах. Поэтому практически все новые образцы мы стараемся пропустить через операцию в САР", — подчеркнул замминистра обороны РФ.

Он отметил, что организована тесная системная работа с представителями промышленности. "Они находятся в Хмеймиме (российская военная база в сирийской провинции Латакия — ред.), имеют свои ремонтные бригады, которые позволяют при необходимости вносить нужные коррективы в конструкцию ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники — ред.), анализировать и "брать на карандаш" все недостатки и замечания по эксплуатации. Работа там идет, что называется, с колес. Сразу вносятся все необходимые изменения", — пояснил Борисов.

"Хотя горячая точка, как вы понимаете, находится за несколько тысяч километров и предприятиям необходимо доставлять туда запчасти, стендовое оборудование, иметь квалифицированный персонал. Все это четко организовано, мы получили отличный опыт материально-технического обеспечения сервисных и ремонтных работ. И теперь хорошо знаем, как выстраивать эту работу", — добавил заместитель министра обороны РФ.

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