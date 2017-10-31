Министр обороны США рассказал о потерях при освобождении Ракки

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. При освобождении сирийской Ракки от террористов группировки "Исламское государство"* погиб один солдат США и более 600 курдских бойцов, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Такая статистика, по его словам, показывает, что США не ведут против ИГ* активных наземных операций в Сирии и Ираке, а в основном помогают местным силам вести боевые действия.
На прошлой неделе "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ* при поддержке коалиции во главе с США. Операция по освобождению проходила с июня.
*Запрещенная в России террористическая организация
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