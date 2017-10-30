Американский профессор нашел ошибки в докладе ООН о химатаке в Сирии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН использовали сфабрикованные доказательства в совместном расследовании применения химического оружия в Сирии, что несет непосредственную угрозу репутации этих международных организаций, заявил РИА Новости почетный профессор Массачусетского технологического института (MIT)Теодор Постол.
Как сообщило постпредство США после презентации доклада, "СМР пришел к заключению, что режим (президента Сирии Башара) Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года".
Сирия официально отвергла результаты доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе.
На кривой козе
Профессор Постол провел собственное расследование, доказывающее, что доклад экспертов ОЗХО и ООН предвзят и содержит ошибки. Прежде всего, он обратился к нашумевшему видео, снятому телеканалом Orient News. На нем запечатлена мертвая коза, которая, как предполагается, задохнулась в химической атаке. По мнению Постола, полагаться на правдоподобность этой видеозаписи не стоит.
Из селитры и сахара
Профессор также не согласился с выводами миссии ОЗХО, предположившей, что в Хан-Шейхуне была применена химическая бомба советского производства. Согласно его расчетам, воронка от взрыва была оставлена боевой частью стандартного 122-миллиметрового снаряда, доступного на оружейных рынках во всем мире.
"Элементы такого топлива широко применяются для самодельных ракетных двигателей и производятся из селитры и сахара", — добавил ученый.
Изъяны методологии
Постол заключает, что предоставленная им информация "содержит убедительные и недвусмысленные доказательства того, что расследование ОЗХО и ООН по этому вопросу было глубоко ошибочным и предвзятым". Тот факт, что у организаций на месте предполагаемой атаки не было следователей, находящихся под их прямым контролем, не оправдывает их явно ложных заявлений, считает он.
Постол отметил, в материалах ООН и ОЗХО отсутствуют надежные доказательства, вся используемая в ходе расследования информация была сфабрикована, неправильно идентифицирована и неправильно истолкована. Также эксперт указал на изъяны методологии. "Они не совершили ни одной попытки, чтобы проверить подлинность доказательств", — сказал Постол.
Бойкот прессы
Кроме того, профессор заявил, что он опубликовал ряд документов по данному вопросу, но западная пресса их проигнорировала, поскольку, находясь под давлением Вашингтона, отказывается публиковать материалы с альтернативным взглядом.
Критика доклада со стороны России, по мнению профессора, вполне обоснована. Он призвал российскую сторону внести предложение в СБ ООН о рассмотрении результатов его расследования.
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