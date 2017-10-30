Американский профессор нашел ошибки в докладе ООН о химатаке в Сирии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН использовали сфабрикованные доказательства в совместном расследовании применения химического оружия в Сирии, что несет непосредственную угрозу репутации этих международных организаций, заявил РИА Новости почетный профессор Массачусетского технологического института (MIT)Теодор Постол.

В четверг совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше в провинции Алеппо 15-16 сентября 2016 года.

Как сообщило постпредство США после презентации доклада, "СМР пришел к заключению, что режим (президента Сирии Башара) Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года".

Сирия официально отвергла результаты доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе.

На кривой козе

Профессор Постол провел собственное расследование, доказывающее, что доклад экспертов ОЗХО и ООН предвзят и содержит ошибки. Прежде всего, он обратился к нашумевшему видео, снятому телеканалом Orient News. На нем запечатлена мертвая коза, которая, как предполагается, задохнулась в химической атаке. По мнению Постола, полагаться на правдоподобность этой видеозаписи не стоит.

Из селитры и сахара

"Изучение четырех снимков и маркировок на них однозначно показывает, что мертвую козу, фигурирующую в кадре, принесли на это место, где, согласно заявлениям журналистов, она умерла. Возможно, самое невероятное в отчете ОЗХО — это приложение, в котором приводятся доказательства наличия зарина, следующие из анализа шерсти мертвой козы. Нигде в отчете нет каких-либо указаний на то, что коза могла умереть в другом месте, может, от отравления зарином в загоне, а затем перенесена на упомянутое место как доказательство", — объясняет профессор.

Профессор также не согласился с выводами миссии ОЗХО, предположившей, что в Хан-Шейхуне была применена химическая бомба советского производства. Согласно его расчетам, воронка от взрыва была оставлена боевой частью стандартного 122-миллиметрового снаряда, доступного на оружейных рынках во всем мире.

Постол также указал, что ракета, к которой была прикреплена боевая часть, а также ее топливо были изготовлены кустарным образом в местных условиях.

"Элементы такого топлива широко применяются для самодельных ракетных двигателей и производятся из селитры и сахара", — добавил ученый.

Изъяны методологии

Постол заключает, что предоставленная им информация "содержит убедительные и недвусмысленные доказательства того, что расследование ОЗХО и ООН по этому вопросу было глубоко ошибочным и предвзятым". Тот факт, что у организаций на месте предполагаемой атаки не было следователей, находящихся под их прямым контролем, не оправдывает их явно ложных заявлений, считает он.

Эксперт отмечает, что ОЗХО и ООН использовали в своем расследовании общедоступную информацию из видеозаписей, которые "четко показали попытки местных организаций манипулировать данными".

Постол отметил, в материалах ООН и ОЗХО отсутствуют надежные доказательства, вся используемая в ходе расследования информация была сфабрикована, неправильно идентифицирована и неправильно истолкована. Также эксперт указал на изъяны методологии. "Они не совершили ни одной попытки, чтобы проверить подлинность доказательств", — сказал Постол.

Бойкот прессы

Кроме того, профессор заявил, что он опубликовал ряд документов по данному вопросу, но западная пресса их проигнорировала, поскольку, находясь под давлением Вашингтона, отказывается публиковать материалы с альтернативным взглядом.

Неспособность организаций провести надлежащее расследование позволит различным группам со своими военными и политическими планами использовать химическое оружие и затем обвинять своих оппонентов, полагает Постол.

Критика доклада со стороны России, по мнению профессора, вполне обоснована. Он призвал российскую сторону внести предложение в СБ ООН о рассмотрении результатов его расследования.

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