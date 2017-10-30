Вооруженная сирийская оппозиция рассказала об ожиданиях от "Астаны-7"

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии ожидает от седьмого раунда переговоров в Астане достичь результата по вопросам освобождения пленных и работы зон деэскалации, заявил РИА Новости член делегации Фатех Хассун.

"В этом раунде мы фокусируемся и надеемся на результат в вопросе заключенных, если не полный, то подвижки в выполнении действенных шагов. Во-вторых, на увеличение числа зон деэскалации, в-третьих повышения уровня соблюдения соглашения о снижении деэскалации", — сказал Хассун.

Он добавил, что четвертым пунктом для оппозиции является дополнение работы зоны деэскалации в Идлибе механизмом для дальнейшего развертывания там турецких сил.

"Это основное, с чем мы пришли, однако у нас есть много других дополнительных вопросов в переговорном процессе", — заявил Хассун.

В Астане в понедельник начался седьмой раунд переговоров по Сирии. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>