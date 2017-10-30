Конгресс национального диалога Сирии может пройти в России в ноябре

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент РФ Владимир Путин, возможно, пройдет в Сочи в середине ноября. Точную дату и место его проведения обсудят страны-гаранты перемирия в Сирии на нынешнем раунде межсирийских переговоров в Астане.
Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти. Другие представители оппозиции заявляют, что на конгресс приглашены 1500 представителей различных сирийских общин.
Эксперты считают, что проведение конгресса станет важным шагом в направлении политического урегулирования сирийского кризиса.
Сочи как компромиссная площадка
Об идее созвать конгресс народов Сирии заявил ранее президент РФ Путин, выступая на форуме "Валдай". По мнению российского лидера, конгресс может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны. Предполагается, что в конгрессе должны принять участие все этнические и религиозные группы Сирии, правительство и оппозиция.
Позднее спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Конгресс народов Сирии будет называться Конгрессом национального диалога.
"Действительно, это российская инициатива — проведение Конгресса народов Сирии… Но после определенных консультаций с нашими коллегами, партнерами мы пришли к мнению о том, что это название будет Конгресс национального диалога. Мы считаем, что это, наверное, будет правильней говорить о диалоге для того, чтобы выйти на какие-то компромиссные решения на пути, в том числе к политическому урегулированию", — заявил он журналистам.
Как отметил Лаврентьев, "где это будет происходить, пока еще неизвестно". "Мы обсудим это сегодня и завтра с коллегами — представителями из стран-гарантов. Но мы считаем все-таки, что проведение этого форума является важной вехой на пути политического урегулирования", — отметил спецпосланник.
"Мы всегда говорили, что сирийский народ сам должен решить свою судьбу, потому что если соберутся все представители, уважаемые люди, и обсудят, что им делать и в какой форме надо предусмотреть дальнейшее участие в политических реформах, я думаю, это будет очень важно", — отметил Лаврентьев.
В то же время, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, конгресс национального диалога, может пройти в середине ноября в Сочи, который будет более компромиссной площадкой.
"В Хмеймиме сложно. Во-первых, не все оппозиционеры хотят туда ехать, во-вторых, правительство (Сирии) начинает говорить, что те или иные силы не допустит. А хотелось бы собрать расширенный состав оппозиционеров. В Астану приезжают в основном протурецкие, а нужно собрать всех — и просаудовских, и протурецких, и проамериканских, московскую, каирскую группу, и оппозиционеров из зон деэскалации, тех, кто реально находится "на земле", — сказал собеседник агентства.
"Безусловно, предполагается участие и большой правительственной делегации, не только постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, но и всех политических партий, духовенства — начиная от христиан и заканчивая всеми течениями", — добавил источник.
Будущая конституция Сирии
По данным того же источника, участники конгресса планируют обсудить будущее конституционного устройства страны.
Кроме того, по его словам, на форуме может быть избран высший совет конгресса, который займется подготовкой следующего.
При этом источник считает, что обсуждение вопроса о создании переходного правительства неактуально. "Этого, наверное, не стоит делать, чтобы не допустить развала страны", — пояснил он.
"Этот вопрос обсуждался в Москве. Он не был против, но выставил ряд условий", — сказал собеседник агентства.
"Изначально вообще хотели, чтобы он этот процесс возглавил в Сочи, теперь обсуждается лишь его участие во встрече", — отметил собеседник агентства.
По данным РИА Новости, среди выдвинутых де Мистурой условий были заверения президента Сирии Башара Асада в приверженности поиску путей национального примирения.
Кто будет участовать?
Пока неизвестно, кто приедет на конгресс национального диалога Сирии. Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти.
При этом он отметил, что оппозиция не получала приглашения на конгресс. "Нет, приглашения не получали. Даже если получили бы, то не поехали бы", — заявил оппозиционер.
В то же время, как заявил РИА Новости генеральный секретарь оппозиционной "Организации национальной демократической работы" Махмуд Мараа, проведение конгресса национального диалога ожидается 18 ноября.
Цифру в 1500 человек подтвердил ранее РИА Новости получивший приглашение ассирийский политик и член политического крыла "Сирийских демократических сил" (SDF) Ваиль Мирза. По его словам, на конгресс приглашены 1500 представителей различных сирийских общин.
"Конгресс посетят 1500 человек из всех составляющих Сирии, из всех провинций Сирии для обсуждения Сирии после войны", — заявил Мирза.
"Приглашение "Сирийскому демократическому совету" было направлено, и я буду участвовать как ассириец из совета", — заявил он, отметив, что отправленное ему приглашение в качестве представителя христиан его не устроило.
Мирза добавил, что повестка дня конгресса пока не проработана. По его словам, гарантом проведения выступает Россия, а общей целью заявлено национальное примирение.
Шаг к политическому урегулированию
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает проведение конгресса национального диалога Сирии не менее важной площадкой, чем межсирийские переговоры в Женеве или Астане.
Эксперт полагает, что проведение конгресса станет важным шагом в направлении политического урегулирования сирийского кризиса.
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