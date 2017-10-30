Конгресс национального диалога Сирии может пройти в России в ноябре

Отель Rixos President в Астане во время проведения мирных переговоров по Сирии. 30 октября 2017

Отель Rixos President в Астане во время проведения мирных переговоров по Сирии. 30 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент РФ Владимир Путин, возможно, пройдет в Сочи в середине ноября. Точную дату и место его проведения обсудят страны-гаранты перемирия в Сирии на нынешнем раунде межсирийских переговоров в Астане.

По данным источника РИА Новости, участники конгресса планируют обсудить будущую конституцию страны.

Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти. Другие представители оппозиции заявляют, что на конгресс приглашены 1500 представителей различных сирийских общин.

Эксперты считают, что проведение конгресса станет важным шагом в направлении политического урегулирования сирийского кризиса.

Сочи как компромиссная площадка

Об идее созвать конгресс народов Сирии заявил ранее президент РФ Путин, выступая на форуме "Валдай". По мнению российского лидера, конгресс может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны. Предполагается, что в конгрессе должны принять участие все этнические и религиозные группы Сирии, правительство и оппозиция.

В Дамаске, как сообщил ранее в интервью РИА Новости министр информации Сирии Рамиз Тарджаман, приветствовали эту идею. Изначально предполагалось провести конгресс на базе Хмеймим.

Позднее спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Конгресс народов Сирии будет называться Конгрессом национального диалога.

"Действительно, это российская инициатива — проведение Конгресса народов Сирии… Но после определенных консультаций с нашими коллегами, партнерами мы пришли к мнению о том, что это название будет Конгресс национального диалога. Мы считаем, что это, наверное, будет правильней говорить о диалоге для того, чтобы выйти на какие-то компромиссные решения на пути, в том числе к политическому урегулированию", — заявил он журналистам.

По словам Лаврентьева, точную дату и место проведения конгресса обсудят страны-гаранты перемирия в Сирии на нынешнем раунде межсирийских переговоров в Астане, который стартовал в понедельник.

Как отметил Лаврентьев, "где это будет происходить, пока еще неизвестно". "Мы обсудим это сегодня и завтра с коллегами — представителями из стран-гарантов. Но мы считаем все-таки, что проведение этого форума является важной вехой на пути политического урегулирования", — отметил спецпосланник.

"Мы всегда говорили, что сирийский народ сам должен решить свою судьбу, потому что если соберутся все представители, уважаемые люди, и обсудят, что им делать и в какой форме надо предусмотреть дальнейшее участие в политических реформах, я думаю, это будет очень важно", — отметил Лаврентьев.

По его словам, в настоящее время рассматриваются разные варианты его проведения, в том числе на территории РФ.

В то же время, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, конгресс национального диалога, может пройти в середине ноября в Сочи, который будет более компромиссной площадкой.

"В Хмеймиме сложно. Во-первых, не все оппозиционеры хотят туда ехать, во-вторых, правительство (Сирии) начинает говорить, что те или иные силы не допустит. А хотелось бы собрать расширенный состав оппозиционеров. В Астану приезжают в основном протурецкие, а нужно собрать всех — и просаудовских, и протурецких, и проамериканских, московскую, каирскую группу, и оппозиционеров из зон деэскалации, тех, кто реально находится "на земле", — сказал собеседник агентства.

"Безусловно, предполагается участие и большой правительственной делегации, не только постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, но и всех политических партий, духовенства — начиная от христиан и заканчивая всеми течениями", — добавил источник.

Будущая конституция Сирии

По данным того же источника, участники конгресса планируют обсудить будущее конституционного устройства страны.

"Задача — начать реализовывать положения из резолюции Совета Безопасности ООН 2254, например, собрать конституционную комиссию, запустить работу над конституцией", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, на форуме может быть избран высший совет конгресса, который займется подготовкой следующего.

При этом источник считает, что обсуждение вопроса о создании переходного правительства неактуально. "Этого, наверное, не стоит делать, чтобы не допустить развала страны", — пояснил он.

Собеседник РИА Новости сообщил, что Россия предлагала спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре возглавить процесс проведения Конгресса народов Сирии, но тот выдвинул целый ряд условий, теперь обсуждается лишь его участие в этой встрече, которая запланирована на середину ноября в Сочи.

"Этот вопрос обсуждался в Москве. Он не был против, но выставил ряд условий", — сказал собеседник агентства.

"Изначально вообще хотели, чтобы он этот процесс возглавил в Сочи, теперь обсуждается лишь его участие во встрече", — отметил собеседник агентства.

По данным РИА Новости, среди выдвинутых де Мистурой условий были заверения президента Сирии Башара Асада в приверженности поиску путей национального примирения.

Кто будет участовать?

Пока неизвестно, кто приедет на конгресс национального диалога Сирии. Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии, так как считают эту идею диалогом сторонников власти.

"Ни Высший комитет по переговорам, ни Нацкоалиция (оппозиционных и революционных сил Сирии), ни группировки оппозиции не будут участвовать в нем. Это внутренний диалог элементов правящего режима, а не составляющих сирийского народа. Где же сирийский народ? Где восемь миллионов сирийских беженцев-суннитов, кто их представляет?", — заявил РИА Новости член делегации вооруженной оппозиции САР на переговорах в Астане Фатех Хассун.

При этом он отметил, что оппозиция не получала приглашения на конгресс. "Нет, приглашения не получали. Даже если получили бы, то не поехали бы", — заявил оппозиционер.

В то же время, как заявил РИА Новости генеральный секретарь оппозиционной "Организации национальной демократической работы" Махмуд Мараа, проведение конгресса национального диалога ожидается 18 ноября.

"Встреча…, которая ожидается 18 ноября, включит в себя 1500 участников" — представителей всего сирийского народа, заявил Мараа. По его словам, ожидается участие разных народностей, оппозиции внутри и за пределами Сирии, а также представителей Дамаска.

Цифру в 1500 человек подтвердил ранее РИА Новости получивший приглашение ассирийский политик и член политического крыла "Сирийских демократических сил" (SDF) Ваиль Мирза. По его словам, на конгресс приглашены 1500 представителей различных сирийских общин.

"Конгресс посетят 1500 человек из всех составляющих Сирии, из всех провинций Сирии для обсуждения Сирии после войны", — заявил Мирза.

По его данным, среди участников ожидается внутренняя и зарубежная сирийская оппозиция, а также представители Дамаска. Политик отметил, что делегаты после открытия конгресса разделятся на рабочие группы по политическим, экономическим, социальным и другим вопросам.

"Приглашение "Сирийскому демократическому совету" было направлено, и я буду участвовать как ассириец из совета", — заявил он, отметив, что отправленное ему приглашение в качестве представителя христиан его не устроило.

Мирза добавил, что повестка дня конгресса пока не проработана. По его словам, гарантом проведения выступает Россия, а общей целью заявлено национальное примирение.

Шаг к политическому урегулированию

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает проведение конгресса национального диалога Сирии не менее важной площадкой, чем межсирийские переговоры в Женеве или Астане.

"На этой площадке могут высказывать свои позиции представители различных этносов, которые проживают в Сирии, выражать свои пожелания, свои интересы и претензии. Это, безусловно, необходимо, особенно в связи с развитием так называемого "курдского фактора". Сейчас, в ходе развития сирийского кризиса, мы видим накопившиеся противоречия между различными частями сирийского общества — противоречия, зачастую переходящие в вооруженные противостояния. Это негативный момент, безусловно. Возможно, именно на такой площадке можно хотя бы попытаться решить эти проблемы именно политическим путем, когда будут высказаны претензии одних групп населения Сирии к другим", — заявил Долгов РИА Новости.

Эксперт полагает, что проведение конгресса станет важным шагом в направлении политического урегулирования сирийского кризиса.

"Но здесь сразу надо говорить о том, что этот конгресс станет лишь одним из этапов на этом пути, поскольку нельзя ожидать, что на этой площадке будут решены все проблемы и будет предложено кардинальное решение в сирийском кризисе. Тем не менее, это важный этап, который поможет в разрешении сирийского кризиса политическим путем. Он поможет найти консенсус между различными народами Сирии, точки соприкосновения и решить те проблемы, которые были созданы, в том числе, в ходе вооруженного противостояния", — полагает Долгов.

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