Вооруженная оппозиция предложила создать новые зоны деэскалации в Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии предложит на седьмом раунде переговоров в Астане создать дополнительные зоны деэскалации в Сирии — в частности, к югу от Дамаска, сообщил РИА Новости член делегации Фатех Хассун.

"Потребуем увеличить число зон деэскалации… (В частности) в Бейт-Джинн, на юге Дамаска — районы Ялда, Бабила, Бейт-Сахм, потому что это важный район с точки зрения изменения демографии (правительством — ред.)", — заявил Хассун.

Он отметил, что "народные силы" пытаются взять контроль над этим районом из-за близости с Дамаском.

В Астане в понедельник начался седьмой раунд переговоров по Сирии. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

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