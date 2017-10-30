Лаврентьев рассказал о возвращении российских наблюдателей в Идлиб

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Наблюдатели от РФ уже работали в сирийской провинции Идлиб, затем были убраны, но сейчас идет процесс их возвращения, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Российские наблюдатели уже в районе Идлиба работали. Они работали раньше, были размещены там около 10 наблюдательных постов еще полтора месяца назад… В настоящее время идет процесс возвращения", — заявил Лаврентьев на брифинге в Астане.

Он напомнил, что посты российских военных были убраны после провокации, когда со стороны Идлиба ряд вооруженных группировок попытались прорваться к Хаме и даже захватили один из российских наблюдательных пунктов. "Получив, естественно, достойный ответ, были вынуждены уйти назад. Опять же временно мы приняли такое решение… с целью обеспечения безопасности наших военнослужащих убрать, ликвидировать эти посты на время", — напомнил Лаврентьев.

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