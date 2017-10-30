Лаврентьев рассказал о согласовании размещения наблюдателей в Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. В Астане продолжается процесс согласования размещения иранских и турецких наблюдателей в зоне деэскалации в Сирии, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Как вы знаете, турецкие и российские наблюдатели уже присутствуют на месте. Мы продолжаем согласовывать процесс размещения иранских и турецких наблюдателей", — сказал Лаврентьев журналистам.

В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.