Лаврентьев рассказал о согласовании размещения наблюдателей в Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. В Астане продолжается процесс согласования размещения иранских и турецких наблюдателей в зоне деэскалации в Сирии, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.
Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.