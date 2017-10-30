Лаврентьев сообщил о переименовании Конгресса народов Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Конгресс народов Сирии будет называться Конгресс национального диалога.

"Действительно, это российская инициатива — проведение Конгресса народов Сирии… Но после определенных консультаций с нашими коллегами, партнерами мы пришли к мнению о том, что это название будет Конгресс национального диалога. Мы считаем, что это, наверное, будет правильней говорить о диалоге для того, чтобы выйти на какие-то компромиссные решения на пути, в том числе к политическому урегулированию", — заявил он журналистам.

В Астане в понедельник начался седьмой раунд переговоров по Сирии. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.