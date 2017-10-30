Лаврентьев сообщил о переименовании Конгресса народов Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Конгресс народов Сирии будет называться Конгресс национального диалога.
В Астане в понедельник начался седьмой раунд переговоров по Сирии. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.