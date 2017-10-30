Источник: де Мистура выдвинул условия для участия в конгрессе народов Сирии

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 19 октября 2017

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 19 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия предлагала спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре возглавить процесс проведения Конгресса народов Сирии, но тот выдвинул целый ряд условий, теперь обсуждается лишь его участие в этой встрече, которая запланирована на середину ноября в Сочи, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"Этот вопрос обсуждался в Москве. Он не был против, но выставил ряд условий", — сказал собеседник агентства.

"Изначально вообще хотели, чтобы он этот процесс возглавил в Сочи, теперь обсуждается лишь его участие во встрече", — рассказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, среди выдвинутых де Мистурой условий были заверения президента Сирии Башара Асада в приверженности поиску путей национального примирения.

Де Мистура побывал в Москве в середине октября.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>