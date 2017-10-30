Лаврентьев рассказал о роли курдов в сирийском урегулировании

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. В ближайшие недели территория Сирии будет полностью очищена от формирований запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, встает вопрос о более активном привлечении курдов к пост-военному обустройству и политическому урегулированию, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Я думаю, что в ближайшие недели территория Сирии будет полностью очищена от формирований ИГ*. Встаёт вопрос о том, чтобы более активно привлекать курдов к пост-военному обустройству и политическому урегулированию", — отметил он.
В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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