Лаврентьев рассказал о роли курдов в сирийском урегулировании

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. В ближайшие недели территория Сирии будет полностью очищена от формирований запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, встает вопрос о более активном привлечении курдов к пост-военному обустройству и политическому урегулированию, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Курды контролируют значительную часть территории Сирии и внесли значительный вклад в искоренение террористических структур на территории страны, прежде всего, ИГ*. Борьба с террористическими формированиями до сих пор продолжается как со стороны правительственных войск, так и со стороны курдских формирований. Активные боевые действия сейчас ведутся в последних оплотах ИГ* в районе Меядина, Абу-Кемаля, с другой стороны — с западной и восточной стороны Евфрата", — сказал Лаврентьев в интервью RT и " Россия-24 ".

"Я думаю, что в ближайшие недели территория Сирии будет полностью очищена от формирований ИГ*. Встаёт вопрос о том, чтобы более активно привлекать курдов к пост-военному обустройству и политическому урегулированию", — отметил он.

В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России