Лаврентьев рассказал, что будет обсуждать конгресс народов Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Страны-гаранты перемирия в Сирии обсудят на нынешнем раунде переговоров в Астане место проведения конгресса сирийского народа, сообщил спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Этот вопрос еще в стадии проработки. Действительно, российская инициатива по проведению конгресса народа Сирии, или конгресса национального диалога, очень важна и своевременна. Мы пытаемся привлечь и организовать этот форум с участием как можно более широкого представительства", — сказал он в интервью телеканалам RT и " Россия-24 ".

Как отметил Лаврентьев, "где это будет происходить, пока еще неизвестно". "Мы обсудим это сегодня и завтра с коллегами — представителями из стран-гарантов. Но мы считаем все-таки, что проведение этого форума является важной вехой на пути политического урегулирования", — отметил спецпосланник.

"Мы всегда говорили, что сирийский народ сам должен решить свою судьбу, потому что если соберутся все представители, уважаемые люди, и обсудят, что им делать и в какой форме надо предусмотреть дальнейшее участие в политических реформах, я думаю, это будет очень важно", — отметил Лаврентьев.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что конгресс сирийского народа может пройти в Сочи в середине ноября, в нем могут принять участие более тысячи человек.

В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны подтвердили свое участие. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. По данным ведомства, в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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