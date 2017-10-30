Лаврентьев исключил расширение числа стран-наблюдателей на встрече по Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Расширения числа стран-наблюдателей на нынешнем раунде переговоров в Астане не будет, сначала для этого выработают критерии, сообщил спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Пока вопрос так не стоит. Несколько стран изъявили свое желание принять участие в астанинском формате в качестве наблюдателей, они всем хорошо известны. Но при подготовке седьмой конференции в Астане мы все-таки решили со странами-гарантами несколько повременить, чтобы в ходе этой седьмой международной встречи выработать критерии, по которым та или иная сторона будет либо соответствовать вхождению в астанинский процесс в качестве наблюдателей…", — сказал Лаврентьев в интервью RT и "России-24".

В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны подтвердили свое участие. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. По данным ведомства, в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.

Ранее сообщалось, что среди стран, которые также могут войти в число наблюдателей в астанинском процессе, — Китай, ОАЭ, Египет, а также Ирак и Ливан.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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