В Совфеде прокомментировали сокращение российской группировки в Сирии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сокращение российской группировки в Сирии возможно, исходя из развития ситуации в САР, когда уже 95% территории страны контролируются сирийской армией, заявил РИА Новости экс-глава комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор Виктор Озеров.

С 30 сентября 2015 года Россия по запросу президента САР Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии.

В Москве рассматривают вариант сокращения российской группировки в Сирии, при этом в стране останутся военная полиция, военные советники и силы, необходимые для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, прежде всего системы ПВО, сообщила ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на военно-дипломатические источники. В Кремле изданию сообщили, что подобные решения не анонсируются, а в Минобороны заявили, что таких планов нет.

"Такой вариант развития событий возможен, но окончательное решение принимает здесь президент, который самостоятельно, в соответствии с постановлением Совета Федерации, определяет количество вооружений, военной техники и личного состава в САР, исходя из задач, стоящих перед Россией в Сирии, и объективно складывающейся обстановки", — сказал Озеров.

Он напомнил, что когда Совфед давал разрешение на использование ВС РФ в Сирии, большая часть территории этой страны контролировалась боевиками, тогда как сейчас, в соответствии с данными Минобороны, под контролем сирийских вооружённых сил и правоохранительных органов находится 95% территории САР.

"Россия не собиралась оставаться в Сирии бесконечно долго. Кроме того, любая военная операция — это дополнительные расходы Минобороны, а значит, и всей Российской Федерации", — сказал сенатор.

По словам Озерова, если сокращение российской группировки в Сирии произойдёт, этот шаг будет направлен, в том числе, на повышение авторитета сирийских вооружённых сил и их ответственности.