В Идлибе остается опасность наступления радикалов, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. В зоне деэскалации в сирийском Идлибе сохраняется опасность нападений радикалов, Москва надеется, что Турция сумеет стабилизировать там обстановку, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Решение о создании зон деэсклации было исключительно важным решением. Мы действительно смогли значительно стабилизировать ситуацию на земле. Конечно, существуют определенные сложности, связанные с провокационными действиями отдельных групп, которые находятся в зонах деэскалации. Мы стараемся такие негативные эксцессы купировать, насколько это у нас получается", — сказал он в интервью RT и " России-24 ".

"Хорошо работают у нас выставленные наблюдательные посты и контрольно-пропускные пункты. Несколько сложней ситуация складывается в идлибской зоне, где наши турецкие коллеги пока еще не до конца выставили наблюдательные пункты. Соответственно, уровень напряженности там сохраняется достаточно высокий, и существует по-прежнему опасность каких-либо наступательных действий радикальных группировок, которые там расположены. Но мы надеемся, что наши партнеры из Турции все-таки выполнят свою часть обязательств по зоне деэскалации в Идлибе и стабилизируют там ситуацию", — отметил Лаврентьев.

В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны подтвердили свое участие. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. По данным ведомства, в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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