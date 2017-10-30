МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Конгресс сирийского народа может пройти в Сочи в середине ноября, в нем могут принять участие более тысячи человек, сообщил РИА Новости источник.

"Конгресс сирийского народа, возможно, пройдет в Сочи, этот вопрос сейчас прорабатывается", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ориентировочные сроки проведения конгресса — середина ноября.

"Предполагается участие 1000-1300 человек, при этом это будут как представители сирийских правительственных и проправительственных сил, так и самые разнообразные оппозиционные группировки", — отметил источник.

Президент России Владимир Путин ранее заявил об идее создать Конгресс народов в Сирии. По словам президента РФ, это может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны. Предполагается, что в конгрессе должны принять участие все этнические и религиозные группы Сирии, правительство и оппозиция. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о сроках создания такого конгресса говорить преждевременно, но инициатива сейчас обсуждается активно.

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