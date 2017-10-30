Россия выполнила основные задачи операции в Сирии, заявили в Госдуме

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, считает глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что операция против террористов в Сирии идет к завершению. Также о том, что операция в Сирии против террористической группировки ИГ * будет скоро завершена, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В целом можно считать, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены. Рассчитываем, что до конца текущего года правительственные войска восстановят контроль над восточной границей САР и "Исламское государство"* прекратит свое существование как организованная военная структура", — сказал Шаманов в ходе встречи комитетов мажилиса (нижней палаты) Казахстана и государственной думы России.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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