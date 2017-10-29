Ракка оккупирована коалицией во главе с США‍, заявили в МИД Сирии

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Город Ракка будет считаться оккупированным до тех пор, пока не перейдет под контроль сирийской армии, сообщает агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.

Заявления США и сил коалиции об освобождении города от ИГ* собеседник агентства назвал "ложью с целью отвлечь международное внимание от преступлений", совершенных коалицией в провинции Ракка.

В МИД Сирии отметили, что в результате "преднамеренных и варварских бомбардировки" более 90% Ракки стерто с лица земли. В городе и его окрестностях уничтожена инфраструктура, десятки тысяч местных жителей вынуждены были стать беженцами.

Призывы США и их союзников к восстановлению Ракки источник назвал попытками манипулировать общественным мнением.

Ранее министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман заявлял, что Дамаск не считает ни один район Сирии освобожденным, пока в него не войдет сирийская армия. Он отметил, что хотя уход из Ракки группировки ИГ* можно считать положительным моментом, необходимо, чтобы город заняли сирийские войска.

"Мы не считаем какой-либо город освобожденным, пока в него не войдет сирийская арабская армия и не поднимет сирийский флаг над ним. Это относится к любой точке сирийской карты", — сказал Тарджаман РИА Новости.

Двадцатого октября было объявлено о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ* "Сирийскими демократическими силами", которые поддерживала коалиция во главе с США.

Ракка с 2013 года находилась под контролем ИГ* и считалась неофициальной столицей террористов. О начале операции по освобождению города коалиция во главе с США объявила в 2016 году. Штурм Ракки начался 6 июня.

"Сирийские демократические силы" (SDF) в сообщении для прессы заявили, что операция по освобождению города длилась 134 дня.

Оценка Москвы

В МИД России, комментируя освобождение Ракки, заявили, что Москва приветствует любые действия по борьбе с ИГ*. Достигнутое в Ракке замглавы ведомства Сергей Рябков назвал шагом вперед.

В Минобороны отметили, что коалиция во главе с США разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945 году. Так представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал призывы западных стран о срочном выделении миллионов долларов на восстановлении Ракки.

По словам Конашенкова, на Западе пытаются "поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ* мирных жителей".

В Совете Федерации не исключают, что финансирование восстановления Ракки может иметь иную цель: превратить город в столицу другой Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску.

"На мой взгляд, налицо, прежде всего, сепаратистские попытки превратить Ракку в центр другой Сирии, Сирии, неподконтрольной Башару Асаду", — сказал первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сходное мнение выражают и эксперты. Освобождение Ракки означает, что США закрепили свое присутствие в регионе, считает член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков. В регионе США попытаются сформировать курдский анклав, сказал он РИА Новости.

"Для них это способ создания марионеточного государства, опираясь на которое, они смогут сохранить свое влияние на Ближнем и Среднем Востоке", — сказал Сивков.

По мнению эксперта, в дальнейшем США попытаются закрепиться в северо-восточных районах Сирии, где находятся нефтяные месторождения.

Наступление на "новый оплот"

После освобождения Ракки международная коалиция во главе с США объявила о подготовке наступления на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон, после взятия Ракки и Мосула Абу-Камаль остается главным оплотом террористов.

При этом Диллон затруднился с оценкой, сколько времени потребуется на окончательный разгром "Исламского государства"*. Он уклончиво ответил также на вопрос, останутся ли американские военные в Сирии после окончательной победы над ИГ*.

"Это политический вопрос, пока мы не достигли этой стадии", — сказал Диллон.

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*Запрещенные в России террористические организации