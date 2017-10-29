Дамаск считает Ракку по-прежнему захваченной

БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Сирийская Ракка считается по-прежнему захваченной, и так будет до тех пор, пока город не перейдет под контроль сирийской армии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД САР.
Ранее "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков при поддержке коалиции во главе с США. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что коалиция добилась победы в Ракке, попросту стерев ее с лица земли.
"Сирия подтверждает, что город Ракка — по-прежнему захваченный город. Мы не можем его считать освобожденным, пока не войдет в город сирийская армия, которая воюет против ИГ*",- цитирует агентство источник в МИД.
По его словам, сообщения от США и "так называемой коалиции" об освобождении от ИГ* города Ракка являются "ложью с целью отвлечь международное внимание от преступлений этой так называемой коалиции и их сподвижников в провинции Ракка".
Министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман в интервью РИА Новости также заявлял, что Дамаск не считает ни один район Сирии освобожденным, включая город Ракка, пока в него не войдет сирийская армия. Он отметил, что, с одной стороны, уход группировки ИГ* из Ракки можно считать позитивным, но необходимо, чтобы в Ракку вошли сирийские войска "вне зависимости от того, ИГ* там находится или какая-то другая фракция или организация".
*Запрещенная в России террористическая организация
Сирийский министр отметил, что с одной стороны уход группировки ИГ* из Ракки можно считать позитивным, но необходимо, чтобы в город вошли сирийские войска "вне зависимости от того, ИГ там находится или какая-то другая фракция или организация".
Сразу после заявлений "Сирийских демократических сил" об освобождении Ракки от боевиков, Франция, Германия, Великобритания и США сообщили, что направят десятки миллионов долларов и евро на разминирование и восстановление города.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что его настораживают заявления западных стран о срочном выделении финансов Ракке после неоднократных отказов направить гуманитарную помощь жителям Сирии.
По словам Конашенкова, на протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам с предложением направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии, был список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь. Однако всякий раз, подчеркнул он, ответ из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона был отрицательным.
По мнению официального представителя министерства обороны России, объяснение такой оперативной финансовой помощи — это "стремление поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ* мирных жителей".
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что есть и другое объяснение масштабных финансовых вливаний в регион со стороны США и их союзников.
С российским сенатором согласен и член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, освобождение сирийской Ракки от боевиков означает, что США закрепили свое присутствие в регионе и будут стремиться к разрушению территориальной целостности Сирии и Ирака путем создания марионеточного курдского анклава.
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