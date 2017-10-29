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Война в Сирии
Война в Сирии

Дамаск считает Ракку по-прежнему захваченной

19:4729.10.2017
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© AP Photo / Gabriel ChaimГород Ракка. Архивное фотоГород Ракка. Архивное фото
© AP Photo / Gabriel Chaim

БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Сирийская Ракка считается по-прежнему захваченной, и так будет до тех пор, пока город не перейдет под контроль сирийской армии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД САР.

Солдаты сирийской армии в окрестностях Ракки. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian
Белый дом обвинил Дамаск в препятствии усилиям по освобождению Ракки
Ранее "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков при поддержке коалиции во главе с США. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что коалиция добилась победы в Ракке, попросту стерев ее с лица земли.

"Сирия подтверждает, что город Ракка — по-прежнему захваченный город. Мы не можем его считать освобожденным, пока не войдет в город сирийская армия, которая воюет против ИГ*",- цитирует агентство источник в МИД.

По его словам, сообщения  от США и "так называемой коалиции"  об освобождении от ИГ* города Ракка являются "ложью с целью отвлечь международное внимание от преступлений этой так называемой коалиции и их сподвижников в провинции Ракка".

Министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман в интервью РИА Новости также заявлял, что Дамаск не считает ни один район Сирии освобожденным, включая город Ракка, пока в него не войдет сирийская армия. Он отметил, что, с одной стороны, уход группировки ИГ* из Ракки можно считать позитивным, но необходимо, чтобы в Ракку вошли сирийские войска "вне зависимости от того, ИГ* там находится или какая-то другая фракция или организация".

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Руины сирийского города Ракка
© AFP 2017 / Bulent KilicШтурм Ракки начался 6 июня. Официально об освобождении города от боевиков "Сирийские демократические силы", состоящие из арабо-курдских отрядов оппозиции, объявили 20 октября.Город Ракка
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Штурм Ракки начался 6 июня. Официально об освобождении города от боевиков "Сирийские демократические силы", состоящие из арабо-курдских отрядов оппозиции, объявили 20 октября.
© REUTERS / Erik De CastroДамаск не считает ни один район Сирии освобожденным, включая город Ракка, пока в него не войдет сирийская армия, заявил министр информации страны Мухаммед Рамиз Тарджаман.Город Ракка
© REUTERS / Erik De Castro
Дамаск не считает ни один район Сирии освобожденным, включая город Ракка, пока в него не войдет сирийская армия, заявил министр информации страны Мухаммед Рамиз Тарджаман.
© REUTERS / Erik De CastroСирийский министр отметил, что с одной стороны уход группировки ИГ* из Ракки можно считать позитивным, но необходимо, чтобы в город вошли сирийские войска "вне зависимости от того, ИГ там находится или какая-то другая фракция или организация".Город Ракка
© REUTERS / Erik De Castro
Сирийский министр отметил, что с одной стороны уход группировки ИГ* из Ракки можно считать позитивным, но необходимо, чтобы в город вошли сирийские войска "вне зависимости от того, ИГ там находится или какая-то другая фракция или организация".
© AFP 2017 / Bulent KilicСразу после заявлений "Сирийских демократических сил" об освобождении Ракки от боевиков, Франция, Германия, Великобритания и США сообщили, что направят десятки миллионов долларов и евро на разминирование и восстановление города.Город Ракка
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Сразу после заявлений "Сирийских демократических сил" об освобождении Ракки от боевиков, Франция, Германия, Великобритания и США сообщили, что направят десятки миллионов долларов и евро на разминирование и восстановление города.
© AP Photo / Asmaa WaguihВ коалиции и в США неоднократно заявляли, что после освобождения Ракки власть перейдет к местному населению, не уточняя, в какой степени город будет независим от Дамаска.Город Ракка
© AP Photo / Asmaa Waguih
В коалиции и в США неоднократно заявляли, что после освобождения Ракки власть перейдет к местному населению, не уточняя, в какой степени город будет независим от Дамаска.
© AFP 2017 / Bulent KilicОфициальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что его настораживают заявления западных стран о срочном выделении финансов Ракке после неоднократных отказов направить гуманитарную помощь жителям Сирии.Город Ракка
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что его настораживают заявления западных стран о срочном выделении финансов Ракке после неоднократных отказов направить гуманитарную помощь жителям Сирии.
© AFP 2017 / Bulent KilicПо словам Конашенкова, на протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам с предложением направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии, был список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь. Однако всякий раз, подчеркнул он, ответ из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона был отрицательным.Город Ракка
© AFP 2017 / Bulent Kilic
По словам Конашенкова, на протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам с предложением направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии, был список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь. Однако всякий раз, подчеркнул он, ответ из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона был отрицательным.
© AFP 2017 / Bulent KilicПо мнению официального представителя министерства обороны России, объяснение такой оперативной финансовой помощи — это "стремление поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ* мирных жителей".Город Ракка
© AFP 2017 / Bulent Kilic
По мнению официального представителя министерства обороны России, объяснение такой оперативной финансовой помощи — это "стремление поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ* мирных жителей".
© AFP 2017 / Bulent KilicВозглавляемая США международная коалиция разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945 году, отметил Конашенков.Город Ракка
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Возглавляемая США международная коалиция разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945 году, отметил Конашенков.
© AP Photo / Gabriel ChaimПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что есть и другое объяснение масштабных финансовых вливаний в регион со стороны США и их союзников.Город Ракка
© AP Photo / Gabriel Chaim
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что есть и другое объяснение масштабных финансовых вливаний в регион со стороны США и их союзников.
© REUTERS / Erik De CastroФинансируя восстановление Ракки, западная коалиция преследует сепаратистскую цель — превратить город в столицу другой Сирии, неподконтрольной президенту Башару Асаду, считает Франц Клинцевич.Город Ракка
© REUTERS / Erik De Castro
Финансируя восстановление Ракки, западная коалиция преследует сепаратистскую цель — превратить город в столицу другой Сирии, неподконтрольной президенту Башару Асаду, считает Франц Клинцевич.
© REUTERS / Erik De Castro"Срочное выделение миллионов долларов и евро Ракке — еще один пример применения коалицией во главе с США двойных стандартов в Сирии, пример разделения на свои-чужие", — отметил сенатор.Город Ракка
© REUTERS / Erik De Castro
"Срочное выделение миллионов долларов и евро Ракке — еще один пример применения коалицией во главе с США двойных стандартов в Сирии, пример разделения на свои-чужие", — отметил сенатор.
© AFP 2017 / Bulent KilicС российским сенатором согласен и член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, освобождение сирийской Ракки от боевиков означает, что США закрепили свое присутствие в регионе и будут стремиться к разрушению территориальной целостности Сирии и Ирака путем создания марионеточного курдского анклава.Город Ракка
© AFP 2017 / Bulent Kilic
С российским сенатором согласен и член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, освобождение сирийской Ракки от боевиков означает, что США закрепили свое присутствие в регионе и будут стремиться к разрушению территориальной целостности Сирии и Ирака путем создания марионеточного курдского анклава.
© AP Photo / Asmaa WaguihНа данный момент арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию.Город Ракка
© AP Photo / Asmaa Waguih
На данный момент арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию.
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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Данилин
Правильное высказывание , а что скажут по этому поводу в российском МИД.
19:55
29.10.2017
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