Сирийская армия освободила три поселения в провинции Хама, сообщил источник

ДАМАСК, 29 окт — РИА Новости. Правительственные войска Сирии выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство*" из трех деревень на северо-востоке провинции Хама, сообщил в воскресенье РИА Новости осведомленный источник на месте.
По данным источника, на северо-востоке провинции Хама армия ведет ожесточенные бои как с ИГ*, так и с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра*"
"Саперы сразу приступили к разминированию улиц и зданий в освобожденных поселениях",- добавил собеседник агентства.
*Запрещенные в России террористические организации
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