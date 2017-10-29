Сирийская армия освободила три поселения в провинции Хама, сообщил источник

ДАМАСК, 29 окт — РИА Новости. Правительственные войска Сирии выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство*" из трех деревень на северо-востоке провинции Хама, сообщил в воскресенье РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия продолжает успешно наступать на северо-востоке провинции Хама. Освобождены три деревни Расм-ат-Тина, Мушейрефа аль-Джадида и Мушейрефа Аудат", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, на северо-востоке провинции Хама армия ведет ожесточенные бои как с ИГ*, так и с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра*"

"Саперы сразу приступили к разминированию улиц и зданий в освобожденных поселениях",- добавил собеседник агентства.

*Запрещенные в России террористические организации

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