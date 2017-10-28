МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские специалисты Международного противоминного центра за сутки в Дейр-эз-Зоре уничтожили 534 взрывоопасных предмета, проверили 34 гектара территории, свыше 9 километров дорог и 45 зданий, сообщает в субботу Центр примирения враждующих сторон.
Всего за период работы Международного противоминного центра ВС РФ в районе Дейр-эз-Зора проверено 808 гектаров местности, 196 километров дорог, 1604 здания, обнаружено и уничтожено 38,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Как отметили в Центре примирения, российские офицеры продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии. Гуманитарный груз весом 4,2 тысячи килограммов был доставлен в населенный пункт Тубне провинции Деръа. Нуждающимся жителям выдано 400 продовольственных наборов. Российские военные медики оказали амбулаторную медицинскую помощь 86 местным жителям, в том числе 37 детям.
В турнире участвовали команды от администраций провинции Деръа, населенных пунктов Изра и Эс-Санамейн, а также команда из населенного пункта Нава. Для поддержки своей команды из зоны деэскалации прибыло около 400 болельщиков.
После турнира в администрации провинции Деръа обсудили вопросы примирения с представителями оппозиции из пункта Нава, добавили в Центре примирения.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>