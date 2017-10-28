В Дейр-эз-Зоре российские саперы уничтожили 534 предмета за сутки

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские специалисты Международного противоминного центра за сутки в Дейр-эз-Зоре уничтожили 534 взрывоопасных предмета, проверили 34 гектара территории, свыше 9 километров дорог и 45 зданий, сообщает в субботу Центр примирения враждующих сторон.

"За сутки проверено 34 гектара территории города и его окрестностей, свыше 9 километров дорог, 45 зданий, обнаружено и уничтожено 534 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Всего за период работы Международного противоминного центра ВС РФ в районе Дейр-эз-Зора проверено 808 гектаров местности, 196 километров дорог, 1604 здания, обнаружено и уничтожено 38,7 тысячи взрывоопасных предметов.

Как отметили в Центре примирения, российские офицеры продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии. Гуманитарный груз весом 4,2 тысячи килограммов был доставлен в населенный пункт Тубне провинции Деръа. Нуждающимся жителям выдано 400 продовольственных наборов. Российские военные медики оказали амбулаторную медицинскую помощь 86 местным жителям, в том числе 37 детям.

Также идет работа по стабилизации обстановки и развитию мирного процесса в Сирии, отмечается в сообщении. По инициативе правительства Сирии Комитетом национального примирения зоны деэскалации № 4 совместно с российскими офицерами в городе Деръа был проведен турнир по мини-футболу "Футбол ради мира".

В турнире участвовали команды от администраций провинции Деръа, населенных пунктов Изра и Эс-Санамейн, а также команда из населенного пункта Нава. Для поддержки своей команды из зоны деэскалации прибыло около 400 болельщиков.

После турнира в администрации провинции Деръа обсудили вопросы примирения с представителями оппозиции из пункта Нава, добавили в Центре примирения.

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