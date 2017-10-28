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Война в Сирии
Война в Сирии

Коалиция во главе с США готовит наступление на оплот ИГ* в Сирии

04:2928.10.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Антитеррористическая коалиция во главе с США готовится к началу наступления на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, который, вероятно, является оплотом боевиков "Исламского государства"*, сообщил РИА Новости официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

Город Ракка. Архивное фото
© AP Photo / Gabriel Chaim
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"Мы должны закрепить успехи, достигнутые "Сирийскими демократическими силами" на нефтяных месторождениях Омара (в провинции Дейр-эз-Зор — ред.) и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией ИГ*… А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ*", — заявил Диллон

Согласно военному, в городе Абу-Камаль должно находиться руководство ИГ* после взятия Ракки и иракского Мосула.

Однако в коалиции не сказали, сколько потребуется времени на окончательный разгром "Исламского государства"*. В качестве примера Диллон назвал контраст между затяжной операции по освобождению Мосула и операции в Тель-Афаре, где освобождение прошло быстрее запланированного.

"Идея халифата больше не реальна… Они (боевики ИГ* — ред.) признают это, осознают это, они уходят и сдаются", — сказал представитель коалиции.

Присутствие США

На вопрос о том, будут ли американские военные находиться в Сирии после окончательной победы над ИГ*, представитель коалиции во главе с США заявил, что решение примут политики.

Мужчина смотрит на руины в окрестностях Дамаска после авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГИЛ. 18 мая 2017
© AP Photo / Hassan Ammar
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"Это политический вопрос, пока мы не достигли этой стадии", — сказал Райан Диллон.
По словам военного, несмотря на то, уже в скором времени может произойти окончательный разгром группировки ИГ*, для ликвидации ее идеологии и присутствия в Сети Интернет потребуется много работы.

"Некоторые усилия коалиции через наших партнеров будут необходимы для того, чтобы сохранять (территорию) свободной от ИГ* и не допустить ее возрождения", — заявил он.

Освобождение Сирии

Ранее в Минобороны заявили, что от боевиков освобождено 92,6 процента сирийской территории, и операция "подходит к завершающему рубежу".

Жители населенного пункта Каукаб в Сирии во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Также президент России Владимир Путин отметил, что Сирия уже на более 90 процентов освобождена от террористов.

Глава государства поблагодарил военных, участвующих в антитеррористической операции.

"Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге, удалось в корне переломить ситуацию", — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин рассказал о том, как при взаимодействии с сирийскими властями и зарубежными партнерами проходит миротворческий процесс в САР.

"Боевые действия против террористов — а это, подчеркну, не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки, — продемонстрировали качественно возросшие возможности российских Военно-космических сил, нашей армии и флота", — заявил президент.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Он отметил, что необходимо продолжать укреплять этот потенциал с помощью новых систем вооружения и повышения эффективности боевой учебы.

США с августа 2014 года проводят антитеррористическую операцию в Сирии. Однако Дамаск не давал американской стороне разрешения на проведение военных действий на территории САР. В свою очередь Россия с сентября 2015 года начала операцию по просьбе сирийских властей.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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