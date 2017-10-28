Коалиция во главе с США готовит наступление на оплот ИГ* в Сирии

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Антитеррористическая коалиция во главе с США готовится к началу наступления на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, который, вероятно, является оплотом боевиков "Исламского государства"*, сообщил РИА Новости официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.
"Мы должны закрепить успехи, достигнутые "Сирийскими демократическими силами" на нефтяных месторождениях Омара (в провинции Дейр-эз-Зор — ред.) и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией ИГ*… А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ*", — заявил Диллон
Согласно военному, в городе Абу-Камаль должно находиться руководство ИГ* после взятия Ракки и иракского Мосула.
Однако в коалиции не сказали, сколько потребуется времени на окончательный разгром "Исламского государства"*. В качестве примера Диллон назвал контраст между затяжной операции по освобождению Мосула и операции в Тель-Афаре, где освобождение прошло быстрее запланированного.
"Идея халифата больше не реальна… Они (боевики ИГ* — ред.) признают это, осознают это, они уходят и сдаются", — сказал представитель коалиции.
Присутствие США
На вопрос о том, будут ли американские военные находиться в Сирии после окончательной победы над ИГ*, представитель коалиции во главе с США заявил, что решение примут политики.
"Это политический вопрос, пока мы не достигли этой стадии", — сказал Райан Диллон.
По словам военного, несмотря на то, уже в скором времени может произойти окончательный разгром группировки ИГ*, для ликвидации ее идеологии и присутствия в Сети Интернет потребуется много работы.
"Некоторые усилия коалиции через наших партнеров будут необходимы для того, чтобы сохранять (территорию) свободной от ИГ* и не допустить ее возрождения", — заявил он.
Освобождение Сирии
Ранее в Минобороны заявили, что от боевиков освобождено 92,6 процента сирийской территории, и операция "подходит к завершающему рубежу".
Также президент России Владимир Путин отметил, что Сирия уже на более 90 процентов освобождена от террористов.
Глава государства поблагодарил военных, участвующих в антитеррористической операции.
"Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге, удалось в корне переломить ситуацию", — подчеркнул президент.
Кроме того, Путин рассказал о том, как при взаимодействии с сирийскими властями и зарубежными партнерами проходит миротворческий процесс в САР.
"Боевые действия против террористов — а это, подчеркну, не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки, — продемонстрировали качественно возросшие возможности российских Военно-космических сил, нашей армии и флота", — заявил президент.
Он отметил, что необходимо продолжать укреплять этот потенциал с помощью новых систем вооружения и повышения эффективности боевой учебы.
США с августа 2014 года проводят антитеррористическую операцию в Сирии. Однако Дамаск не давал американской стороне разрешения на проведение военных действий на территории САР. В свою очередь Россия с сентября 2015 года начала операцию по просьбе сирийских властей.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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