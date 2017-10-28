Коалиция США рассказала о возможном решении сохранить ВС США в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Решение о присутствии в Сирии американских военных после разгрома запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* будут принимать политики, заявил РИА Новости официальный представитель коалиции Райан Диллон.

"Это политический вопрос, пока мы не достигли этой стадии", — сказал Диллон в телефонном интервью агентству из Багдада, отвечая на вопрос о будущем американского присутствия в Сирии.

По его словам, несмотря на то, что фактический разгром террористической группировки может произойти уже в скором времени, останется много работы по ликвидации идеологии группировки и ее присутствия в онлайн пространстве.

"Некоторые усилия коалиции через наших партнеров будут необходимы для того, чтобы сохранять (территорию) свободной от ИГ* и не допустить ее возрождения", — сказал собеседник агентства.

Будущее коалиции, по его замечанию, будет решаться администрацией президента США Дональда Трампа, правительством Ирака и странами, вовлеченными в коалицию.

США с августа 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без разрешения властей страны. Россия проводит операцию с сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.

* Запрещенная в России террористическая организация

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