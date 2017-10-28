Коалиция США готовит наступление на оплот боевиков ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* готовит наступление на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, где, предположительно, находится руководство ИГ*, сообщил РИА Новости официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.
По его словам, после взятия Мосула в Ираке и Ракки в Сирии Абу-Камаль остается самым главным оплотом террористов.
В то же время представитель коалиции затруднился сказать, сколько времени может занять полный разгром ИГ*. Он привел пример с одной стороны долгой операции по освобождению Мосула в Ираке, а с другой — операции по освобождению Тель-Афара и Ховиджи, которые прошли быстрее запланированного.
"Сирийские демократические силы" — вооруженные формирования курдов и арабов, которые не подчиняются властям Сирии и действуют при поддержке США.
Группировка ИГ* в 2014 году захватила значительные районы в Сирии и Ираке. Коалиция во главе с США начала против нее боевые действия, однако в Сирии она действует без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* в Сирии с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
* Запрещенная в России террористическая организация
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