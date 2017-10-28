Коалиция США отреагировала на заявления Минобороны России о Ракке

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Коалиция под руководством США не согласна с заявлением Минобороны РФ, что сирийская Ракка в ходе операции по освобождению от террористической группировки "Исламское государство"* была "стерта с лица земли", заявил РИА Новости представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Мы видели эти заявления. В том, что касается гражданских лиц, я могу сказать, что мы согласны с защитой гражданских лиц… Мы прилагаем больше усилий, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, чем кто-либо и где-либо. Ущерб, который был нанесен Ракке, лежит целиком на ИГ*", — сказал Диллон в ходе телефонного интервью из Багдада.

"Из всех боеприпасов, которые мы сбросили за три года, менее 1%, а точнее — 0,3%, привели к гражданским жертвам", — добавил он. По поводу разрушений гражданской инфраструктуры в Ракке Диллон заявил, что город был ареной военных действий между сразу несколькими враждующими сторонами на протяжении более чем пяти лет.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что коалиция добилась победы в Ракке, попросту стерев ее с лица земли.

Коалиция США в минувший четверг признала гибель 786 мирных жителей в результате ударов в Сирии и Ираке с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.

* Запрещенная в России террористическая организация

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