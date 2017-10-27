США нагнетают обстановку по химдосье Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США и их единомышленники нагнетают обстановку вокруг сирийского "химического досье", по мере этого появляется все больше наглядных свидетельств "двойных стандартов" в подходах к Сирии на площадках Совбеза ООН и Организации по запрещению химического оружия, заявил департамент информации и печати МИД России.

"Вывод один: по мере нагнетания США и их "единомышленниками" обстановки вокруг сирийского "химического досье", появляется все больше и больше наглядных свидетельств "двойных стандартов" в подходах к Сирии на площадках СБ ООН и ОЗХО", — говорится в комментарии департамента, опубликованном на сайте МИД РФ.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт.