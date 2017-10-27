В коалиции отметили усиление сотрудничества между Россией и США по Сирии

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Контакты между военными РФ и США по Сирии стали происходить чаще, на личном уровне состоялись уже три встречи, сообщил РИА Новости официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство*" полковник Райан Диллон.
Он напомнил, что в настоящее время между военными США и РФ действуют два телефонных канала связи – по наземным и воздушным операциям – которые используются "по несколько раз в день".
Также есть канал связи между командирами старшего уровня.
Кроме того, состоялось несколько встреч на личном уровне.
"Были встречи с глазу на глаз не с участием высших (военных) руководителей, но с руководителями операций, в ходе которых прорабатывались меры по предотвращению конфликтов, чтобы мы (США и РФ – ред.) могли решать задачи и реализовывать цели, а наши (цели) это разгром ИГ*. Всего таких встреч было три", — сказал представитель коалиции.
Диллон отказался сообщить, когда именно и где была третья встреча, сказав лишь, что она, как и две предыдущие, прошла за пределами Сирии и Ирака.
Коалиция США проводит в Сирии операцию против ИГ* с августа 2014 года без разрешения официального Дамаска. Россия с сентября 2015 года проводит операцию по просьбе властей Сирии. После начала российской операции военные РФ и США подписали меморандум о предотвращении конфликтов в Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
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