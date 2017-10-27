В Сирии отвергают утверждения доклада ООН и ОЗХО по химоружию

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Дамаск полностью отвергает утверждения в докладе совместного механизма ООН и ОЗХО о применении химического оружия в Сирии, передает агентство САНА со ссылкой на источник в МИД страны.
По словам источника, МИД Сирии сотрудничал с механизмом, предоставив "точные сведения", указывающие на применение "террористами" химического оружия при прямой или косвенной поддержке ряда сил в регионе и за его пределами.
Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>