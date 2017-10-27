В Сирии отвергают утверждения доклада ООН и ОЗХО по химоружию

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Дамаск полностью отвергает утверждения в докладе совместного механизма ООН и ОЗХО о применении химического оружия в Сирии, передает агентство САНА со ссылкой на источник в МИД страны.

"Сирия отрицает формально и по содержанию то, что было представлено вчера в докладе совместного механизма ООН и ОЗХО. Это реализация указаний американской администрации и западных стран для оказания значительного политического давления и агрессивных угроз суверенитету Сирии", — сообщает САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.

По словам источника, МИД Сирии сотрудничал с механизмом, предоставив "точные сведения", указывающие на применение "террористами" химического оружия при прямой или косвенной поддержке ряда сил в регионе и за его пределами.

"Сирия яростно отвергает прямые или косвенные обвинения в ее адрес в этом отчете и предыдущем, так как это фабрикация истины и искажение всех точных сведений о произошедшем в Хан-Шейхуне. Сирия также осуждает то, что механизм опирался на высказывания преступников, совершивших аморальные поступки в Хан-Шейхуне, и сомнительных свидетелей, а также так называемые "открытые источники", — сообщает агентство.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт.

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